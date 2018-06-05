"Почему бы и нет": Свитолина рассказала, за кого хочет выйти замуж

Первая ракетка Украины выбрала себе жениха

Известная теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, хочет ли она выйти замуж за принца. Об этом 23-летняя cпортсменка сообщила в интервью журналу Viva, передает xsport.ua.

"Ну, наверное, хотелось бы. Не думаю, что есть такие девушки, которые не хотели стать принцессами. Но при этом подозреваю, что в теннисе я вряд ли смогла бы так построить свою карьеру", - отметила она.

"Хотя почему бы и нет?" – добавила Свитолина.

Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)

Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)

Напомним, Свитолина вылетела в третьем раунде Ролан Гаррос.

Кстати, Свитолина рассказала о чувствах к Украине.

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