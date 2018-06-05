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"Почему бы и нет": Свитолина рассказала, за кого хочет выйти замуж

STYLERЗвёзды        05.06.2018 - 15:19
Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)
Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)

Первая ракетка Украины выбрала себе жениха

Известная теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, хочет ли она выйти замуж за принца. Об этом 23-летняя cпортсменка сообщила в интервью журналу Viva, передает xsport.ua.

"Ну, наверное, хотелось бы. Не думаю, что есть такие девушки, которые не хотели стать принцессами. Но при этом подозреваю, что в теннисе я вряд ли смогла бы так построить свою карьеру", - отметила она.

"Хотя почему бы и нет?" – добавила Свитолина.

Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)

Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)

Напомним, Свитолина вылетела в третьем раунде Ролан Гаррос.

Кстати, Свитолина рассказала о чувствах к Украине.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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