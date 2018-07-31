Почему Олег Винник не говорит о личной жизни: певец дал ответ

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

По мнению Олега Винника, показывать свою личную жизнь на всю страну - это банально

Популярный певец Олег Винник, который 31 июля отмечает свой 45-й день рождения, рассказал, почему не говорит о личной жизни.

Видео: РБК-Украина

В интервью порталу "Хочу" артист признался, что откровений о личном от него ждать пока не стоит.

"Показывать на всю страну свою личную жизнь - это банально и не нужно. Мне кажется, важнее услышать человека на сцене, понять, что он пытается донести", - отметил Винник.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

"Зачем отходить от творчества, от того, что я несу людям в песнях, и переключаться на материальное?" - добавил он.

Также певец ответил на вопрос, возможен ли его роман с одной из тысяч поклонниц.

"Уместен ли роман с кем-то, если у тебя уже есть роман?" - с улыбкой сказал Олег.

Напомним, что Styler собрал для вас топ-5 суперхитов Олега Винника - звездного артиста, пленившего своими песнями тысячи украинок.

Также совсем недавно Винник откровенно рассказал, как относится к своему возрасту.