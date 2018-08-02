"Почти растерзали": в сети показали, как Ани Лорак развлекалась с мужчинами на фестивале (видео)

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Артистку не смущали бурные проявления чувств со стороны звезд

Украинская певица Ани Лорак, мужа которой подозревают в измене, повеселилась на афтерпати в честь открытия фестиваля "ЖАРА". Звезда развлекалась в компании российских звезд. Видео с вечеринки опубликовал Филипп Киркоров на своей странице в Instagram.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 27 Июл 2018 в 1:51 PDT

Видео: Ани Лорак с российскими звездами (instagram.com/fkirkorov)

"Кульминация AFTERPARTY в честь Открытия фестиваля "ЖАРА". И, конечно, же мы не удержались и запремьерили в эту ночь с Николаем Басковым, нашу "IBIZA", которой отроду то всего четыре дня", - подписал он ролик.

На видео Ани Лорак поет в компании Баскова и Киркорова. При этом оба артиста ведут себя очень откровенно по отношению к певице.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 26 Июл 2018 в 6:12 PDT

Видео: Ани Лорак с российскими звездами (instagram.com/fkirkorov)

"Почти растерзали! Суют ей микрофон по очереди", - возмутились в сети.

"Филипп ну всех пощупал. Вас на красный цвет тянет", - добавили в комментариях.

"Ух, Филипп и страстный. Лорак так приобнял, что забыл, что замужем она. Жгут от души. Какая песня, такие и страсти", - отметили пользователи.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак поймали на измене.

В сети появились некоторые подробности о девушке, которую заметили в компании Мурата. Стало известно, что Яна Беляева окончила Академию адвокатуры Украины, а сейчас занимается бизнесом в сфере продаж, а именно – продажей одежды и обуви в социальной сети Instagram.

Diva Ани Лорак