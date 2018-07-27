"Под аплодисменты взволнованной публики": Настя Каменских восхитила образом на "Жаре"

STYLER Звёзды 27.07.2018 - 16:16
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux) Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поразила откровенным образом на выступлении

Вчера, 26 июля, состоялся день открытия популярного музыкального фестиваля "Жара", который происходит в столице Азербайджана в Баку. Прошли первые выступления разных знаменитостей. Среди них оказалась и Настя Каменских.

Образ украинской певицы буквально поразил сеть. Соответствующие фото были опубликованы на странице фестиваля в Instagram.

&quot;Под аплодисменты взволнованной публики&quot;: Настя Каменских восхитила образом на &quot;Жаре&quot;

&quot;Под аплодисменты взволнованной публики&quot;: Настя Каменских восхитила образом на &quot;Жаре&quot;

Фото: выступление Насти Каменских (instagram.com/zharafest)

"Грандиозные выступления под аплодисменты взволнованной публики. Каждый номер – уникален, каждый артист – особенный", - написано в одной из публикаций.

На странице одного из пользователей сети появилось взрывное видео выступления Насти Каменских.

Видео: выступление Насти Каменских (instagram.com/dianalovesasha)

На "Жаре" выступили и другие звезды, такие как: Светлана Лобода, Филипп Киркоров, EMIN, Artik&Asti, Ани Лорак, Анна Седокова, Макс Барских, Сергей Лазарев и другие.

&quot;Под аплодисменты взволнованной публики&quot;: Настя Каменских восхитила образом на &quot;Жаре&quot;
&quot;Под аплодисменты взволнованной публики&quot;: Настя Каменских восхитила образом на &quot;Жаре&quot;
&quot;Под аплодисменты взволнованной публики&quot;: Настя Каменских восхитила образом на &quot;Жаре&quot;
 
Фото: артисты на "Жаре" (instagram.com/zharafest)
 
"Еще больше талантливых артистов, запоминающихся номеров и головокружительных танцев. Оставайтесь вместе с нами на волнах музыки", - говорится в одном из постов.

 

&quot;Под аплодисменты взволнованной публики&quot;: Настя Каменских восхитила образом на &quot;Жаре&quot;
&quot;Под аплодисменты взволнованной публики&quot;: Настя Каменских восхитила образом на &quot;Жаре&quot;
&quot;Под аплодисменты взволнованной публики&quot;: Настя Каменских восхитила образом на &quot;Жаре&quot;
&quot;Под аплодисменты взволнованной публики&quot;: Настя Каменских восхитила образом на &quot;Жаре&quot;
&quot;Под аплодисменты взволнованной публики&quot;: Настя Каменских восхитила образом на &quot;Жаре&quot;
 

Фото: артисты на "Жаре" (instagram.com/zharafest)

Напомним, известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) засветилась в леопардовом купальнике у бассейна в столице Азербайджана. Похвастаться новыми фото решили и другие звезды, приехавшие на мероприятие. 

Также мы писали о том, что Настя Каменских удивила своих поклонников образом, в котором она показалась на открытии "Жары".

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Теги:  звезды,  фестиваль,  Настя Каменских