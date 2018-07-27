"Под аплодисменты взволнованной публики": Настя Каменских восхитила образом на "Жаре"

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поразила откровенным образом на выступлении

Вчера, 26 июля, состоялся день открытия популярного музыкального фестиваля "Жара", который происходит в столице Азербайджана в Баку. Прошли первые выступления разных знаменитостей. Среди них оказалась и Настя Каменских.

Образ украинской певицы буквально поразил сеть. Соответствующие фото были опубликованы на странице фестиваля в Instagram.

Фото: выступление Насти Каменских (instagram.com/zharafest)

"Грандиозные выступления под аплодисменты взволнованной публики. Каждый номер – уникален, каждый артист – особенный", - написано в одной из публикаций.

На странице одного из пользователей сети появилось взрывное видео выступления Насти Каменских.

Публикация от Диана Лисовая (@dianalovesasha) 26 Июл 2018 в 10:55 PDT

Видео: выступление Насти Каменских (instagram.com/dianalovesasha)

На "Жаре" выступили и другие звезды, такие как: Светлана Лобода, Филипп Киркоров, EMIN, Artik&Asti, Ани Лорак, Анна Седокова, Макс Барских, Сергей Лазарев и другие.

Фото: артисты на "Жаре" (instagram.com/zharafest) "Еще больше талантливых артистов, запоминающихся номеров и головокружительных танцев. Оставайтесь вместе с нами на волнах музыки", - говорится в одном из постов

Фото: артисты на "Жаре" (instagram.com/zharafest)

Напомним, известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) засветилась в леопардовом купальнике у бассейна в столице Азербайджана. Похвастаться новыми фото решили и другие звезды, приехавшие на мероприятие.

Также мы писали о том, что Настя Каменских удивила своих поклонников образом, в котором она показалась на открытии "Жары".

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