"Под аплодисменты взволнованной публики": Настя Каменских восхитила образом на "Жаре"

Певица поразила откровенным образом на выступлении
Вчера, 26 июля, состоялся день открытия популярного музыкального фестиваля "Жара", который происходит в столице Азербайджана в Баку. Прошли первые выступления разных знаменитостей. Среди них оказалась и Настя Каменских.
Образ украинской певицы буквально поразил сеть. Соответствующие фото были опубликованы на странице фестиваля в Instagram.
Фото: выступление Насти Каменских (instagram.com/zharafest)
"Грандиозные выступления под аплодисменты взволнованной публики. Каждый номер – уникален, каждый артист – особенный", - написано в одной из публикаций.
На странице одного из пользователей сети появилось взрывное видео выступления Насти Каменских.
Видео: выступление Насти Каменских (instagram.com/dianalovesasha)
На "Жаре" выступили и другие звезды, такие как: Светлана Лобода, Филипп Киркоров, EMIN, Artik&Asti, Ани Лорак, Анна Седокова, Макс Барских, Сергей Лазарев и другие.
Фото: артисты на "Жаре" (instagram.com/zharafest)
Напомним, известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) засветилась в леопардовом купальнике у бассейна в столице Азербайджана. Похвастаться новыми фото решили и другие звезды, приехавшие на мероприятие.
Также мы писали о том, что Настя Каменских удивила своих поклонников образом, в котором она показалась на открытии "Жары".
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