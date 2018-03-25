"Под небом": Маша Ефросинина опубликовала завораживающие фото с путешествия

Телеведущая опубликовала оригинальное фото из Италии

На днях свой день рождения отметил муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев. Этот праздник супруги отмечали не дома, а в Италии.

Маша и Тимур отправились на Сицилию, об этом телеведущая написала на своей страничке в Instagram.

Именно на этом острове был сделан оригинальный снимок, который появился в микроблоге телеведущей. На фото Маша в фиолетовом джемпере и черных брюках с бокалом вина в руке позирует среди поля кактусов.

Скриншот страницы instagram.com/mashaefrosinina

"Поехали отмечать", - написала Ефросинина.

Поклонники осыпали комплементами не только Машу, но и ее супруга.

"Вы восхитительная пара", "Так выглядит любовь", - написали фоловеры.

Так же, Маша поделилась еще одной фотографией с Италии, с завораживающим видом на город, которую назвала "Под небом".

Скриншот страницы instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно украинская телеведущая показала поклонникам трогательное фото с мужем.