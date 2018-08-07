"Подальше от Мурата": Ани Лорак с дочерью улетели в Израиль (фото)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певица показала новый снимок с дочкой Соней

Известная певица Ани Лорак, которая после измены супруга внезапно пропала из соцсетей, вернулась в Интернет.

После недельного молчания скандальная артистка умилила пользователей сети фотографией с дочерью. Снимок, на котором она целует Софию в нос, опубликован в Instagram-аккаунте Лорак.

Отметим, что геолокация указывает на то, что фото сделано в Иерусалиме.

Ани Лорак с дочкой (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики певицы не только активно комментируют милое фото, но и поддерживают Лорак в эти нелегкие для ее семьи времена.

"Очень хорошая девочка", "Милота этой фотки просто зашкаливает", "Крутая у Сони юбка!" - пишут пользователи.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

"Правильно сделали, что уехали. Подальше от Мурата. Не переживайте, найдете себе нормального мужика!" - отметила одна из фолловеров певицы.

Добавим, что есть и те, кто не сильно жалеет Лорак.

"Люди, не делайте не из кого кумира! Как минимум, это грех. Значит Бог решил спустить Каролину на землю. Она тоже понаделала ошибок. Я это говорю из любви к ней. Она все же не Жанна д'Арк, а земной человечек. Всем мира, добра и любви. Как для них будет лучше - пусть так и будет. Нет ничего важнее семьи", - отметил юзер.

Видео: РБК-Украина

Напомним, что в конце июля мужа Ани Лорак, Мурата Налчаджиоглу, "застукали" в компании Яны Беляевой - киевской тусовщицы.