"Поднять хайп": Лия Ахеджакова призвала людей помочь освободить Сенцова (видео)

Российская актриса считает, что отношения с Украиной - это дело серьезное

Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая активно поддерживает украинцев, призвала людей поднять "хайп" в отношении освобождения заключенного режиссера Олега Сенцова. Ролик с высказываниями актрисы опубликован на странице Facebook издания "Радио Свобода".

"Наши отношения с Украиной зашли в такую жо*у, что оттуда уже никто не выйдет никогда. Нужны мощные три-четыре человека, которым мы отдадимся как артисты", - высказалась артистка.

"Мы должны поднять хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Потому что Сенцов - это не просто Сенцов, это еще и то, что случилось у нас с Украиной. И пол-России поддерживает это и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбасс", - заявила Лия Ахеджакова.

Видео: Лия Ахеджакова (facebook.com/radiosvoboda)

Напомним, что заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно объявил голодовку, разрешил медикам поддерживать себя препаратами.

Кстати, сестра политзаключенного Сенцова рассказала о состоянии брата из-за голодовки.

Коротко о главном за 29 мая