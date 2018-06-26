"Подслушки" и холод в павильоне: экс-ведущая "Все буде добре" рассказала о закадровой жизни проекта

Бывшая ведущая шоу открыла все секреты закулисья

Экс-ведущая "Все буде добре" на телеканале СТБ Анна Горбань рассказала о секретах закадровой жизни проекта.

Напомним, СТБ остановил производство проекта в формате женского клуба с четверкой ведущих, и с сентября проект вновь вернется к полезным советам, а Надежда Матвеева будет вести программу одна.

Анна Горбань отличалась уверенностью, решительностью и готовностью к разным авантюрам. Поэтому коммуникабельная теледива охотно раскрыла подробности жизни "за кадром".

"Мы жили в очень насыщенном режиме. В дни съемок вставать приходилось в 4-4:30 утра, так как в 5:30 уже забирала машина на работу. Назад домой я возвращалась около 12 часов ночи. Представьте: съемочный процесс одной передачи (которая в эфире идет 1-1,5 часа) - на самом деле длится иногда более 6 часов! В день снимали сразу 2 выпуска. И при этом на нанесение грима уходило 1,5 часа перед съемкой", - вспоминает ведущая.

Не обходилось и без казусов на съемках. Один случай Анна Горбань вспоминает с улыбкой, ибо это неотъемлемая часть профессии телеведущей:

"Викуля Зубрейчук была задействована одновременно в двух проектах и, действительно, как-то раз совсем не выспалась. Во время съемки нам дали перерыв минут на 5. Сидим на диванах, все на местах, Вика разговаривала со мной, я отвернулась на мгновение, поворачиваюсь - а она уснула… Просто за 2 секунды, моментально отключилась! Естественно, мы все понимали, поэтому сразу перешли на шепот, чтобы дать ей возможность хоть немножечко отдохнуть, ну и, конечно, принялись записывать с ней видео, как она "спит на работе". Было очень весело".

Вся команда была настолько близка, что не приходилось даже стесняться "интимных" подробностей, говорит Анна. Девушек "прослушивали", говорили что, когда и как делать. Но ведущим это не доставляло неудобств, и даже смущение от курьезных ситуаций очень быстро испарялось.

"У нас в ушах всегда были "подслушки" (специально для того, чтобы мы слышали редактора и команды режиссера). Также личные микрофоны-петлички всегда были "в полной боеготовности". Мы к этому настолько привыкали за время сьемок, что в перерывах ни я, ни остальные ведущие даже не обращали внимания на эту технику. Мы спокойно обсуждали свои женские темы, не задумываясь, что нас сейчас слышит человек 10-20 - руководители, редакторы, операторы", - поделилась ведущая.

Анне приходилось идти и на настоящие "жертвы". Даже в холод ведущая достойно терпела все неудобства ради стильной и приятной картинки в кадре.

"Мы начали съемки сезона зимой, когда на улице еще держалась минусовая температура. Студия в павильоне не отапливалась, это невозможно, а наряды у меня были очень открытые! Горячий чай на столе остывал просто за секунду. Представьте, как меня прям трясло от холода – и так несколько съемок подряд… Команда "Мотор!" - я работаю, виду не подаю. Только "Стоп!" - бежит ко мне гример с халатом. Лишь моя мама и брат поняли в эфире, что мне очень холодно", - призналась Анна.

По ее словам, не всегда получалось "замаскировать" эмоции, камера точно передавала не только внешний облик, но и внутренние переживания участников съемок.

Напомним, бывшая "пацанка" стала лицом международного конкурса.