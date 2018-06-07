"Похотливая романтика": основатель "Грибов" рассказал об изменах жены

Он резко обратился к любовнику жены - саундпродюсеру Александру Волощуку

Украинский продюсер, экс-участник группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал об изменах своей жены, певицы Луны (Кристина Бардаш). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Юрий сообщил, что жена изменила ему бывшим коллегой и саундпродюсером Александром Волощуком.

"Мы вместе с тобой работали над музыкой в моей компании, не один трек сделали, и не один альбом. Общались достаточно тепло и близко и темы для разговора были разные. Ты ведь хороший парень был, как мне казалось, и перестав общаться, мы остались людьми с уважением друг к другу. Никто никому боли не причинял, плохого не сделал, я твоих баб не касался. И после всего этого ты начинаешь за моей спиной *бать мою женщину, мою жену, мать моего сына, и делаешь это как мыша, не сказав мне ни слова", - написал возмущенный Бардаш.

Что интересно, музыкант и сам признался, что изменял жене.

"То, что я мудак, и изменял своей жене, это мои с ней проблемы, внутренние, и тебя *блана это никак не должно было касаться, ты тут ни при чем. Это мои перед ней косяки и она вольна ответить мне как угодно, а вот ты с*чара попал в ад. Если бы она тебя любила, она бы тебя так не подставила и призналась бы во всем, как только у вас появилась ваша "похотливая романтика". Или бы тебя заставила сначала со мной решить вопрос, а потом на нее залазить", - шокирует фанов Юрий.

Артист уверен, что Луна воспользовалась Волощуком, чтобы отомстить ему.

Фото: Юрий Бардаш и его с Луной сын (facebook.com/yura.bardash)

"Как ты, д*лбо*б не понял, ты, это – камень, который она в меня кидает. Ты, мальчик, попал между двух огней, костра большой любви, захотел влезть в семью. Семь лет живем, сын у нас золотой, у нас и добро и зло, живем как умеем. А ты, с*чара, зашкварился и вскрыл свою мышиную натуру", - сказал артист.

В свою очередь, Александр Волощук, любовник Кристины, которому был посвящен пост Бардаша написал, что Бардаш бил жену.

"Если бить свою жену, плевать, опускать, и тр*хать все подряд - это нормально, ты в этом чемпион. А насчет музыки – спасибо, что научил меня ее сочинять и на инструментах играть. Ну и последнее – у тебя есть репутация, которую-то ты себе нажил, и ты ее сейчас чувствуешь в полной мере", - заметил Александр.

Луна также прокомментировала скандал.

Фото, которое прикрепила Луна к своему посту (instagram.com/p/Bju8hySgm1)

"Не держу зла на Юрия Бардаша, так как благодаря ему я встретила любовь своей жизни", - написала она.

Скриншот поста (instagram.com/p/Bju8hySgm1)

Ранее сообщалось, Кристина Бардаш, более известная по сценическому псевдониму "Луна", представила свой новый видеоклип "Поцелуи", который был снят на Лычаковском кладбище во Львове.

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