"Похожа на Лору Палмер": Полякова впечатлила фанов своим детским фото

Фото: Оля Полякова (facebook.com polyakovamusic)

Оля Полякава решила показать, какой она была в детстве

Известная украинская певица, суперблондинка Оля Полякова решила поделиться с поклонниками своим детским фото. Так, звезда выложила на свою страницу в Іnstagram снимок двадцатилетней давности.

На архивном фото ей всего тринадцать лет.

Фото: Оля Полякова в детстве (instagram.com/polyakovamusic)

"Узнали?", – подписала снимок суперблондинка и поставила хештег "13".

Скриншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Милое детское фото любимой "королевы ночи" впечатлило поклонников.

"Тю, это же, Полякова, кто ее не узнае, ее же за километр видно", "Какая классненькая", "Такая лапочка милая, классная, чистая и хорошая", "Красотка", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Некоторые фаны сравнили артистку с актрисой Шерил Ли, исполнившей роль Лоры Палмер в сериале "Твин Пикс".

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Также поклонники отметили, что дочь Поляковой очень похожа на нее в детстве.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Ранее Оля Полякова поразила подписчиков фото 18+. Она опубликовала черно-белое фото, на котором она сидит перед зеркалом, спиной к камере. При этом кроме белья и изящной дамской шляпки на певице больше ничего нет.

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