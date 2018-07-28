"Похожа на Викторию Бекхэм": Могилевская покорила фанатов новым образом (фото)

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Новый пост певица разместили на своей странице в сети

Популярная украинская певица и телеведущая Наталья Могилевская покорила фанатов новым необычным луком. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

"У меня спорт даже на отдыхе: растяжка, йога, планка. А вы чем занимаетесь сегодня?", - сказала она.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Следует уточнить, что на опубликованном фото Могилевскую можно заметить в красной спортивной кофте и шапке такого же цвета. Это стало причиной того, что фанаты исполнительницы сравнили ее с женой легендарного футболиста Дэвида Бекхэма.

"На этом фото очень похожа на Викторию Бекхэм", - сказала пользователь Лена Кондратюк.

"Яркая и непобедимая", - подчеркнула юзер Наталия Синица.

"Восхищаюсь вашей силой воли и верой в себя", - уточнила пользователь Антонина Гуцал.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кстати, известная украинская певица Наталья Могилевская неприятно удивила поклонников своим внешним видом.

Как сообщалось ранее, поклонники известной украинской певицы Натальи Могилевской заметили неприятные изменения на лице исполнительницы, и не постеснялись упрекнуть ее этим.

Как сообщалось ранее, украинская народная артистка, певица, автор книг и участница талант-проектов Наталья Могилевская отправилась на выступление в Одессу. Исполнительница периодически публикует фотографии, на которых демонстрирует идеальные формы на пляже.

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