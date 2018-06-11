"Похожа на выпускницу": Катя Осадчая в платье с оголенными плечами поразила сеть

И все же не все подписчики телеведущей высоко оценили ее выбор
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая вышла в свет в новом вечернем образе. При этом подписчики ведущей отметили, что образ получился очень нежный и женственный.
Так, Осадчая позирует в атласном платье-футляре по щиколотку, с открытыми плечами. Платье отличается достаточно простым кроем. Соответствующий снимок телеведущая опубликовала на своей Іnstagram-страничке.
"Суббота. Вечер. Лето", - лаконично подписала фото Осадчая.
Катя Осадчая в вечернем образе (фото: instagram.com/kosadcha)
Подписчики Кати Осадчей в большинстве голосов поддержали очередной роскошный наряд телеведущей.
"Нежная и красивая женщина", - пишет millasoloviova.
"Екатерина, у вас очень красивое платье, она вам подходит", - отмечает dia.kh19.
"Красивое платье, особенно верх", - комментирует lara_km86.
Скриншот комментариев instagram.com/kosadcha
Однако следует отметить, что не всем подписчикам понравился выбор ведущей. Так, некоторые отметили, что с платьем "что-то не так".
"Да, с платьем в этот раз вообще печаль", - пишет irinatyshchyk.
"Лиф неплохой, но вот боковые строчки на нижней части очень неудачные", - подчеркивает irenlevandovska.
"Не обижайтесь, но платье вам совсем не подходит", - комментирует galja_macievska.
Образы телеведущей Кати Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, ранее Катя Осадчая поделилась совместным фото со своим отцом – Александром Владимировичем, который недавно отметил день рождения. Пользователи сети подчеркнули, что известная украинская телеведущая очень похожа на своего папу.
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