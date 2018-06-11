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"Похожа на выпускницу": Катя Осадчая в платье с оголенными плечами поразила сеть

STYLERЗвёзды        11.06.2018 - 10:23
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

И все же не все подписчики телеведущей высоко оценили ее выбор

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая вышла в свет в новом вечернем образе. При этом подписчики ведущей отметили, что образ получился очень нежный и женственный.

Так, Осадчая позирует в атласном платье-футляре по щиколотку, с открытыми плечами. Платье отличается достаточно простым кроем. Соответствующий снимок телеведущая опубликовала на своей Іnstagram-страничке.

"Суббота. Вечер. Лето", - лаконично подписала фото Осадчая.

Катя Осадчая

Катя Осадчая в вечернем образе (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики Кати Осадчей в большинстве голосов поддержали очередной роскошный наряд телеведущей.

"Нежная и красивая женщина", - пишет millasoloviova.

"Екатерина, у вас очень красивое платье, она вам подходит", - отмечает dia.kh19.

"Красивое платье, особенно верх", - комментирует lara_km86.

Скриншот комментариев instagram.com/kosadcha

Однако следует отметить, что не всем подписчикам понравился выбор ведущей. Так, некоторые отметили, что с платьем "что-то не так".

"Да, с платьем в этот раз вообще печаль", - пишет irinatyshchyk.

"Лиф неплохой, но вот боковые строчки на нижней части очень неудачные", - подчеркивает irenlevandovska.

"Не обижайтесь, но платье вам совсем не подходит", - комментирует galja_macievska.

Образы телеведущей Кати Осадчей

Катя Осадчая стиль

Стиль Кати Осадчей

Образы телеведущей Кати Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая поделилась совместным фото со своим отцом – Александром Владимировичем, который недавно отметил день рождения. Пользователи сети подчеркнули, что известная украинская телеведущая очень похожа на своего папу.

Звездная пара Горбунов и Осадчая (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Катя Осадчая
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