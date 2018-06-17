"Пока дети спят": Зеленский взбудоражил пользователей сети новым фото

Телеведущий показал фото с новой тренировки

Известный украинский шоумен и телеведущий Владимир Зеленский взбудоражил пользователей сети фотографией с воскресной тренировки. Соответствующий пост он сделал на своей странице в Instagram.

"Тихо, на пальчиках, пока дети спят. С воскресной тренировкой. Доброе утро", - сказал он.

Следует уточнить, что на опубликованных кадрах видно, как Зеленский отжимается на пальцах. Это вызвало бурную реакцию пользователей сети.

Фото: Владимир Зеленский в тренажерном зале (instagram.com/zelenskiy_official)

"Ничего себе. Прогресс", - сказала пользователь Наталия Разумейко.

"Вот горжусь вами. Создаете сами себя. Узнать свою личность всегда интересно. Всех благ", - сказал юзер Екатерина Голуб.

"Пожалей себя. Боковым зрением, периферийным, зацепил фото. Подумал, что Сильвестор", - сказал пользователь Владимир Гагарин.

"В воскресенье, с утра. Еще и на пальчиках. Это настоящая выдержка, самообладание и самодисциплина. Это круто", - сказала пользователь san jambova.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Кстати, известный украинский шоумен, комик и телеведуший, звезда студии "Квартал 95" Владимир Зеленский показал часть своих тренировок в спортзале. На своей странице в соцсети Instagram шоумен продемонстрировал приседания со штангой в тренажере Смита.

На видео 40-летний Зеленский в белых носках выполняет два повторения. Судя по видеозаписи, ролик снимает его тренер.

Как сообщалось ранее, появился тизер романтической комедии от юмористической студии "Квартал 95" "Я, ты, он, она". Главные роли в фильме сыграют Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, певица и дебютантка в полнометражном кино Надя Дорофеева и литовская актриса Агне Грудите, которая снималась в сериале "Нюхач".

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