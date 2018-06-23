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"Пока это только мечты": Регина Тодоренко раскрыла ошеломительные планы

STYLERЗвёзды        23.06.2018 - 07:53
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Известная телеведущая рассказала о несбыточных желаниях

Украинская телеведущая и звезда тревел-шоу "Орел и Решка" поделилась, как она проводит свой отпуск и куда ездит отдыхать. Об этом она рассказала "Обозревателю". 

Знаменитость рассказала, что на это лето у нее большие планы, которые не дадут сильно отдохнуть.

"На это лето у меня большие планы, которые звучат примерно так: работать, работать и еще раз работать. Столько всего нужно сделать! Во-первых, выпустить шоу, во-вторых, закончить работу над видеоклипом, в-третьих, сняться в телесериале. Поскольку шоу стартует 29 июня, времени отдыхать совсем нет", - рассказала ведущая.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Также она добавила, что свой день рождения, который прошел 14 июня, смогла отпраздновать в Лондоне, куда сбежала на несколько дней, чтобы попасть на концерт Beyonce и Jay-Z, а также Ed Sheeran.

Но даже на законном отдыхе телеведущая толком не расслабляется, ведь у нее всегда много дел, которые нужно успеть выполнить.

"Даже оттуда контролировала процесс монтажа, смотрела готовые скетчи и, если было необходимо, вносила правки", - сказала звезда.

И поделилась своими желаниями вырваться куда-то на Бали, чтобы набраться сил и энергии перед новым сезоном. "Но пока это только мечты", - говорит Регина.

Напомним, продюсер Лободы шокировала откровенным признанием о певице.

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Теги: Регина Тодоренко, Орел и Решка, планы
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