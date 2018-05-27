Поклонники сравнили Джамалу с Надеждой Матвеевой и Кудряшкой Сью (фото)

Новый образ Джамалы вызвал массу ассоциаций у поклонников

Популярная украинская певица Джамала удивила поклонников новой прической. Пользователи социальной сети Instagram сравнили новый образ певицы с Кудряшкой Сью и Надеждой Матвеевой. Комментарии соответствующего характера написаны под публикацией на официальной странице артистки.

27 мая известная украинская певица, победительница Евровидения 2016, выложила в своем Instagram новую фотографию. На нем артистка демонстрирует поклонникам обновление в своей внешности, а именно новую прическу.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

"Сначала все было плохо сегодня, а потом все стало очень хорошо!!! Новая прическа. Спасибо, жизнь!", – написала певица в описании к снимку.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

Следует отметить, что поклонники Джамалы в большинстве своем оценили обновление в имидже и стиле своей любимой артистки. Фолловеры певицы пишут, что ей очень идут кудрявые волосы.

"Джамала, Вам идут кучеряшки!", "Материнство очень красит, просто вся светится....", "Что нужно женщине для счастья, всего-то поменять прическу и она уже светится! Вам очень идет!", "Прям девочка-девочка, просто излучает настроение!", "Природная красота, все смотрится натурально, солнечно, открыто. Самая лучшая!", "Вам очень-очень идет эта прическа!", "Красавица наша!", "Классные кучеряшки", — написали фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

Другие пользователи сравнили новый образ Джамалы с Надеждой Матвеевой и Кудряшкой Сью.

"80-е рулят!!", "Причем тут 80-е... И при чем какая-то Надя(( ?? Мега стильно и Джамалу ни с кем не можно сравнивать!!)", "Таки да, я тоже сначала подумала, что Надя))", "Надя Матвеева )))", "Джа, в фильме "Кудряшка Сью" не Вы играли?", – шутливо прокомментировали фото подписчики.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее популярная певица Джамала рассказала о том, как ее сыну, согласно мусульманским традициям в семье Джамалы, делали обрезание. Женщина вспоминает, что этот процесс ей было очень тяжело пережить, она сильно переживала, несмотря на то, что обрезание делал очень опытный хирург, знакомый семьи. Несмотря на ее волнение, все прошло нормально.

"Я была вся белая, я думала, я не переживу, когда он плакал”, – признается певица.