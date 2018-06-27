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Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 22:33
Фото: Поль Манондиз (facebook.com/paul.manandise.182)
Фото: Поль Манондиз (facebook.com/paul.manandise.182)

Музыкант исполнил свою версию знаменитой песни

Французский певец Поль Манондиз перепел известный хит украинского артиста Олега Винника. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Поль перевел хит "Вовчиця" на французский язык и сам его исполнил.

"У меня есть нереальное уважение к карьере Олега Винника. Он очень талантливый певец, артист и шоумен. Его песни знают на память, а поклонники его творчества – люди абсолютно разного возраста и пола", - подписал ролик французский артист.

Видео: Кавер на хит Олега ВИнника (youtube.com/Paul Manandise)

Пользователи сети оценили кавер Поля Манондиза.

"Как красиво это звучит на французском!" – пишут они.

"Как романтично! Просто завораживает", - отметили в сети.

Кстати, Олег Винник станет хедлайнером одного из крупнейших фестивалей Европы.

Артист представит эксклюзивную программу, состоящую преимущественно из рок-баллад и самых популярных хитов, которые сегодня по истине можно назвать "народными". 

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Теги: кавер, песня, Олег Винник
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