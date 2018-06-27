Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)

Музыкант исполнил свою версию знаменитой песни

Французский певец Поль Манондиз перепел известный хит украинского артиста Олега Винника. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Поль перевел хит "Вовчиця" на французский язык и сам его исполнил.

"У меня есть нереальное уважение к карьере Олега Винника. Он очень талантливый певец, артист и шоумен. Его песни знают на память, а поклонники его творчества – люди абсолютно разного возраста и пола", - подписал ролик французский артист.

Видео: Кавер на хит Олега ВИнника (youtube.com/Paul Manandise)

Пользователи сети оценили кавер Поля Манондиза.

"Как красиво это звучит на французском!" – пишут они.

"Как романтично! Просто завораживает", - отметили в сети.

Кстати, Олег Винник станет хедлайнером одного из крупнейших фестивалей Европы.

Артист представит эксклюзивную программу, состоящую преимущественно из рок-баллад и самых популярных хитов, которые сегодня по истине можно назвать "народными".

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