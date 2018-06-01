"Полная туфта": запрещенная в Украине певица пригрозила международным судом

Наташа Королева уверена, что победит в Верховном суде Украины

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ на пять лет запретила въезд в нашу страну, пригрозила Украине международным судом. Такое заявление певица сделала в интервью КП.ру.

Она пожаловалась, что не может приехать в Украину.

"Дело сейчас в последней инстанции - в Верховном суде Украины. Если проиграем, тогда пойдем в международный суд. Но я уверена, что выиграем: все, что инкриминируется - полная туфта. Взяли безвинного человека, осудили, не дают возможности приехать на могилы родных", - заявила певица.

"Как я должна себя вести? Я буду до конца отстаивать свою правильную позицию", - добавила она.

Ранее Королева пожаловалась на отмену своего концерта в Киеве.

В 2016 году Королевой запретили въезд в Украину. Позднее Наташа Королева обратись в суд, чтобы оспорить запрет на въезд.

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