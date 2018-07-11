В полотенце и без макияжа: Джамала заинтриговала поклонников творческими планами

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчиков Джамалы вдохновила ее тяга к работе

Молодая мама Джамала личным примером доказала, что у вдохновения нет временных приделов. Так, на своей instagram-страничке певица поделилась со своими фанами забавным черно-белым фото, на котором Джамала позирует без макияжа, на голове у нее – полотенце.

При этом по фото видим, что Джамала работает: рядом с ней ноутбук, наушники, переносной цифровой пианино.

"И так бывает! #newalbuminprogress #goodnight", - подписала фото Джамала, отметив, что работает над новым альбомом.

Кроме того, следует подчеркнуть, что на данный момент Джамала вместе с родными отдыхает в Турции. И все же не забывает о творчестве.

Джамала за работой (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики украинской исполнительницы пришли в восторг и пожелали своей любимице скорее побаловать их музыкальными новинками.

"Ух ты, как здорово! Ждем! А пока заслушиваем старенькие", - пишет bananastas.

"Вдохновение оно такое)) никогда не знаешь, где тебя застанет) И выскочив из душа с полотенцем на голове, хватаешь карандаш и пишешь", - улыбается karimova.kv.

"Ооочень жду, уверена, нас ждет что-то потрясающе крутое", - отмечает oksanaminnick.

"Очень ждем! Хочется чего-то услышать интернациональное, объединяющее, доброе и музыкально "вкусное" произведение. И конечно обрамленное несравненным вокалом Джа", - детально описывает chepizhakandrew.

"Очень сильно хочется услышать новую бомбу от любимой Джа", - пишет фан-группа jamalajaaa_birds.

Джамала с мужем на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Однако пока что Джамала набирается сил. И выбрала на для этого турецкий город Датча в провинции Мугла.

На отдых Джамала отправилась с мужем, сыном и сестрой. И недавно певица показала подписчикам, в каком красивом месте она остановилась.

Кстати, в эксклюзивном интервью STYLER Джамала рассказала, как готовится к выпуску нового альбома. И почему у певицы не получается побаловать поклонников новинкой в этом году.

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