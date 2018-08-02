Помощница Кобзона рассказала о состоянии тяжелобольного певца

Фото: Иосиф Кобзон (facebook.com/breakingmash)

Артист уже более десяти лет борется с раком

Стало известно, в каком состоянии находится сейчас российский певец Иосиф Кобзон. Об этом рассказала помощница артиста российскому РБК.

"Ухудшений нет. Все нормально. У нас все хорошо", - сказала она.

Напомним, что Кобзона госпитализировали 26 июля. По словам представителя артиста Варвары Виноградовой, он находился в больнице на плановом лечении. 28 июля в СМИ появилась информация о том, что Кобзон впал в кому, но жена и дочь артиста опровергли слухи.

В 2005 году у Иосифа Кобзона диагностировали онкологическое заболевание. Он перенес не менее двух серьезных операций и с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов.

Ранее, в июне, в сети появились снимки больного Иосифа Кобзона. На прощании с поэтом, с которым он состоял в близких дружеских отношениях, Кобзон шокировал присутствующих болезненным внешним видом.

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