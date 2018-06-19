"Пообещай мне": отец Меган Маркл попросил не бить его дочь

Томас Маркл взял обещание с принца

Отец Меган Маркл попросил принца Гарри не поднимать руку на его дочь. Об этом Томас Маркл заявил в эфире передачи Good Morning Britain.

Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, которые не присутствовал на свадьбе собственной дочери по состоянию здоровья, дал первое интервью после того, как Меган вышла замуж за принца Гарри.

73-летний Томас Маркл рассказал, что принц Гарри попросил руки его дочери по телефону. Он сообщил, что принц оказался приятным собеседником и они побеседовали о деятельности Дональда Трампа. Единственное напутствие, которое Томас Маркл дал своему будущему зятю – это не бить его дочь.

"Ты джентльмен, пообещай мне, что никогда не поднимешь руку на мою дочь", - рассказал Томас Маркл.

Кроме того, отец Меган сообщил, что будет любить будущих внуков, детей Меган и Гарри и надеется, что они скоро появятся.

"Она умная девушка и сделала хороший выбор. Она давно хотела детей. Она встретила Гарри и сильно его полюбила. Значит, скоро должны быть дети. Не думаю, что аист уже вылетел. Но рано или поздно это произойдёт", - сообщил отец Меган.

Томас Маркл рассказал, что не смог прилететь на свадьбу дочери из Мексики, где он проживает последние 6 лет, так как перенес операцию на сердце. Трансляцию церемонии он смотрел и плакал, так как не мог находится рядом с дочерью, как это сделал принц Чарльз, отец принца Гарри.

"Меня очень расстраивает, что я всего лишь "примечание" в одном из величайших моментов истории, а не папа, который идёт с ней по проходу в церкви", - отметил Маркл.

Томас Маркл в прямом эфире принес извинения за постановочные фото подготовки к свадьбе, которые он сделал вместе с одним из британских папарацци. Он признал, что совершил ошибку, которую трудно исправить.

Кстати, Меган Маркл слегка оконфузилась на свадьбе у родственников принцессы Дианы.

Волнующие подробности свадьбы принца (video.rbc.ua)