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Популярную российскую певицу-уроженку Киева выгнали из самолета

STYLERЗвёзды        23.03.2018 - 15:08
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Исполнительница устроила потасовку в салоне

Известную советскую и российскую певицу Любовь Успенскую, которая родилась в Киеве, сняли с рейса Москва – Омск из-за устроенного ею скандала на борту самолета. Исполнительница спровоцировала стычку с экипажем, потому что стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку. Об этом сообщает российское издание nation-news.ru.

Бортпроводники напомнили певице, что, согласно правилам, животное должно находиться в переноске. Успенская проигнорировала это требование. Более того, она оттолкнула стюардессу.

Экипажу пришлось вызвать полицейских, которые выпроводили артистку за борт.

Фото: Любовь Успенская и собака (facebook.com lubauspenskaya)

Позднее стало известно, что Успенской все же удалось улететь в Омск – певица поменяла билеты в аэропорту на другой рейс.

Фото: Любовь Успенская и собачка (instagram.com-uspenskayalubov_official)

В комментарии одному из российских телеканалов певица рассказала свою версию событий.

"У нас сумочка была в руках, только надо было ее открыть, а она не давала этого сделать. Такое поведение я считаю бестактным, поэтому мой директор попросил других членов экипажа заменить сотрудницу во время обслуживания в бизнес-классе, но та пошла к командиру экипажа. После этого меня и сняли с рейса", – отметила певица.

Кстати, Алла Пугачева рассказала о своем состоянии.

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Теги: скандал, певица, российские артисты
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