Популярные украинские рокеры презентовали свой первый клип о любви

Кадр из видео

Трек "Сам" был записан в Соединенных Штатах Америки

Одна из самых мощных украинских метал-групп Morphine Suffering представила видео на новую песню. Релиз клипа под названием "Сам" состоялся 18 июля.

По словам участников коллектива, который в 2014 году был назван лучшей метал-группой Украины, получив премию The Best Ukrainian Metal Act, их новая работа - история двух людей, двух разбитых сердец, сотен ошибок и тысячи болезненных фраз.

"История о том, как трудно и однако важно спасти то самое сильное и настоящее чувство любой ценой. История о борьбе с самим собой и своими эмоциями. После долгого молчания Morphine Suffering дарят фанатам лирические свою песню и клип на нее!" - говорят музыканты.

Morphine Suffering - Сам

Клип на песню снимали в Киеве. Режиссерами видео стали гитарист и основатель группы Влад Рыльский и всем хорошо известный в альтернативной музыкальной тусовке фотограф и оператор Тементий Пронов.

Съемка проходила три дня. В первый день команда снимала, а точнее фотографировала, love story главных героев. Второй - посвятили студийным съемкам музыкантов. На третий день - снимали улицы и заведения, где за последние десять лет происходило что-то знаковое для Morphine Suffering.

Отметим, что трек "Сам" был записан в Америке совместно с музыкальным продюсером Мэтью Гудом, фронтменом группы From First To Last, который продюсировал записи таких групп, как Asking Alexandria, Memphis May Fire, Veil of Maya, The Word Alive и многих других.

Съемки клипа "Сам" (фото: пресс-служба группы)

Напомним, Imagine Dragons представили новую песню.