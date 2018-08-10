"Пора замуж": Каменских в белоснежном платье умилила поклонников

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица появилась в очень нежном образе, который понравился ее фанам

Стильная Настя Каменских вновь подтолкнула своих поклонников к более чем непрозрачным намекам. Так, поп-исполнительница опубликовала на instagram-страничке фото, на котором она позирует в полный рост в достаточно простом летнем платье белого цвета. Многие подписчики певицы поспешили сравнить ее наряд с платьем невесты.

При этом сама Каменских отметила, что платье в пол с открытыми плечами, декорированное оборками, она выбрала специально для семейной встречи. Свой образ Настя дополнила белыми босоножками на длинном каблуке.

Приталенное платье выгодно подчеркивает стройную фигуру исполнительницы. Отметим, что ранее Каменских рассказала STYLER о своей спортивной мотивации, а также поделилась рецептом любимого диетического салата.

По словам украинской певицы, она отмечала юбилей своей тети.

"У тети моей сегодня юбилей и так круто собраться в кругу семьи. Такие редкие, но трогательные моменты! На фото одна, но как только будут готовы профессиональные фото, обязательно выложу", — подписала снимок Каменских.

Настя Каменских в белом платье (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы подчеркнули, что такой простой и одновременно очень милый образ ей очень идет. Конечно, не обошлось без намеков о замужестве.

"Такой нежный образ", — восхищается taypl_life.

"Настя в любом платье шикарна!" — отмечает loverovigo.

"Красотка! Как будто 18 лет", — пишет nastasya.sumina.

"Леди "Скромняшка", — комментирует absnysa.

"Какая няшка и платье класное очень", — пишет maria_bond2018.

Скриншот комментариев instagram.com/kamenskux

При этом ранее Каменских приятно поразила своих поклонников фото в купальнике с леопардовым принтом. Тогда фаны певицы даже назвали ее "украинской Ким Кардашьян".

Напомним, что Настя Каменских дала эксклюзивное интервью STYLER. Певица рассказала о новом этапе в своей карьере и роли Потапа в нем, объяснила, что для нее значит быть патриоткой, поделилась новыми планами на будущее.

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