Порошенко на Мальдивах: студия "Квартал 95" пошутила о роскошном отдыхе президента Украины

Знаменитые украинские юмористы представили сценку об отпуске Петра Порошенко с супругой

Студия "Квартал 95" пошутила об отыдхе президента Украины Петра Порошенко с женой Мариной Порошенко на Мальдивах, которые пытались скрыть свой полет на курорт.

Главу нашей страны сыграл Владимир Зеленский, а его супругу - Елена Кравец.

На Мальдивских островах пара отдыхала инкогнито, поэтому обслуга, и даже дельфины, были с завязанными глазами.

Но президента рассекретили и он вынужден был записать видеообращение к народу Украины, объясняя свой поступок так:

"Я отдыхал инкогнито, потому что Порошенко не может отдыхать, когда в стране война! Люблю вас, украинцы! Конечно, я, все-таки, бизнесмен, и вкладывая во что-то душу, должен понимать, какая с этого может быть прибыль?".

Фото: Студия "Квартал 95" пошутила о роскошном отдыхе президента Украины (Пресс-служба)

В результате ему представили счет на 500 тысяч долларов. Данный счет "президент" попросил записать на беглого главу нашей страны Виктора Януковича.

Предлагаем вам увидеть видео об отдыхе "Порошенко" на Мальдивах:

Видео: Студия "Квартал 95" пошутила о роскошном отдыхе президента Украины

Напомним, "родители" Зеленского устроили ему допрос о связи с Брежневой, Каменских и Кравец.