Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Я пошутил: Иво Бобул отказался идти в президенты

STYLERЗвёзды        18.06.2018 - 22:39

Иво Бобул признался, что нашумевшее заявление - всего лишь шутка

Народный артист Украины Иво Бобул, который собрался баллотироваться в президенты Украины, заявил, что на самом деле не собирается идти в политику. Об этом он сообщл в интервью изданию "КП в Украине".

Известный певец признался, что шокирующее заявление о возможном президентстве было всего лишь шуткой.

Фото: Иво Бобул (facebook.com Іво-Бобул)

"Ой, ребята. Я вам сказал все, что действительно думаю по этому поводу, но насчет президентства пошутил! (Улыбается.) Конечно, в политику я не пойду - меня музыка не отпустит", - говорит Иво Бобул.

Фото: Иво Бобул (facebook.com Іво-Бобул)

Тем не менее артист отметил, что не боится "больших денег".

"Думаете, в искусстве легче? То же самое. Программы везде одинаковые, только суммы другие. Я не боюсь больших денег. Я к ним отношусь как к какой-то необходимости для решения насущных вопросов", - говорит Бобул.

Ранее Иво Бобул шокировал украинцев своей "предвыборной программой". Певец рассказал о своем отношении к современному украинскому шоу-бизнесу, а также заявил, что, в случае победы на выборах, запретит петь "под фанеру" (фонограмму).

Марш равенства в Киеве

"Я бы сократил парламент": Иво Бобул рассказал о президентских планах "Хороший человек, хозяйственный": Иво Бобул рассказал, каким на самом деле был Янукович
Теги: Иво Бобул
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь