Я пошутил: Иво Бобул отказался идти в президенты

Иво Бобул признался, что нашумевшее заявление - всего лишь шутка

Народный артист Украины Иво Бобул, который собрался баллотироваться в президенты Украины, заявил, что на самом деле не собирается идти в политику. Об этом он сообщл в интервью изданию "КП в Украине".

Известный певец признался, что шокирующее заявление о возможном президентстве было всего лишь шуткой.

Фото: Иво Бобул (facebook.com Іво-Бобул)

"Ой, ребята. Я вам сказал все, что действительно думаю по этому поводу, но насчет президентства пошутил! (Улыбается.) Конечно, в политику я не пойду - меня музыка не отпустит", - говорит Иво Бобул.

Фото: Иво Бобул (facebook.com Іво-Бобул)

Тем не менее артист отметил, что не боится "больших денег".

"Думаете, в искусстве легче? То же самое. Программы везде одинаковые, только суммы другие. Я не боюсь больших денег. Я к ним отношусь как к какой-то необходимости для решения насущных вопросов", - говорит Бобул.

Ранее Иво Бобул шокировал украинцев своей "предвыборной программой". Певец рассказал о своем отношении к современному украинскому шоу-бизнесу, а также заявил, что, в случае победы на выборах, запретит петь "под фанеру" (фонограмму).

Марш равенства в Киеве