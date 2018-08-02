"Последний поцелуй был с женщиной": Седокова пожаловалась на личную жизнь

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Звезда рассказала, как тяжело быть одинокой

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и ведет активную карьерную деятельность в России, откровенно рассказала о том, что происходит в ее личной жизни. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция? Никогда так не были популярны дуэты, а сейчас что ни песня, то вместе", - пожаловалась певица.

Анна Седокова рассказала, что ее последний поцелуй был с женщиной.

"Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась, а если ещё и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два??? Мама. Спасите, помогите. Я никогда не думала, что махая головою на грустные рассказы девочек о том, что у них полгода никого нет, я как-то этим проникнусь", - разоткровенничалась певица.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

Звезда отметила, что у нее всегда была пара. Завершая одни отношения, она сразу начинала другие.

"У меня всегда кто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемешалась в другие, а сейчас что? Так вот она старость ? Или это та самая мудрость? И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, хаха мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет, то хочет. Я не хочу. Ни милы мне все и не хочется просто так... И что получается, может это меня так верности учат? Воздержанию? Преобразовываю свою энергию, в что-то лучшее?" – написала Седокова.

"Но что может быть лучше, чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, а потом секс всю ночь. И еда. И сериальчик, а потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что если я целоваться разучилась??? В общем, если верить в теорию визуализации желаний, Instagram, можно мне, пожалуйста, парня? Я честно буду себя вести хорошо. В этот раз", - подытожила звезда.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова радикально изменила внешность.

Кстати, Анна Седокова призналась, станет ли домохозяйкой.

Также она добавила: "Остановлюсь ли я когда-то? Вполне возможно. Стану ли я когда-то домохозяйкой? Наверное, уже никогда. Потому что я не устала. Потому что у меня есть жажда. Дикое желание достичь и покорить, себя…И пока я иду по этой дороге, вернее лечу".

Что вы не знали об Ане Седоковой