"Пост о трусах": Седокова впечатлила откровенным признанием (фото)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица сделала снимок в нижнем белье

Известная украинская певица Анна Седокова, которая ведет активную карьерную деятельность в России, рассказала о своей новой затее – коллекции женских купальников, и поделилась с поклонниками откровенным фото в закрученном платье с глубоким декольте. Соответствующий снимок опубликован на странице звезды в соцсети Instagram.

"Вот вы скажете, что пост про трусы. И будете правы! На часах 22:05, я еще в офисе и меня уже часов шесть ждет подруга, и я три раза перенесла стол в любимом ресторане, где в пятницу сделать резерв невозможно, потому что я создавала трусы", - отметила Седокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Объясняю. На самом деле, я готовлю новые концертные костюмы и так уж получилось, что параллельно создала линию купальников. Дальше, я уже построила в голове стратегию и даже открыла несколько магазинов. Вывод прост - иногда большое путешествие начинается с трусов", - добавила певица.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

Публикацию прокомментировали в сети:

"Когда не чем больше похвастаться, остаются только трусы".

"А загадка в трусах".

"Как-то труселя уже совсем не удивляют... перебор уже с ними... Пора бы и одеться".

"Как тебе можно детей доверять? Чему ты их научишь? Правильно, что бывший хоть одного ребенка спас".

"Правильно, Аня, занимайся трусами, а не пением. Я как то был свидетелем творчества поющих трусов, уши мои еле выдержали".

"Ужас".

"Красавица".

"Это так платье закрутила? Креативненько".

"Это же красное платье было...".

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Стоит отметить, что недавно исполнительница похвасталась пышными букетами алых роз. Однако кто подарил цветы, Седокова не рассказала.

"Любовь удивительна. Когда она есть, она может возвысить тебя над всеми, проблемы кажутся мелочью, препятствия незначительными и цель единственно верной. Но вдруг, когда она исчезает, становится неимоверно пусто. Кажется, что мир, который еще недавно был таким ласковым, стал чужим без его сообщений... Навсегда ли это. В космос ты, в космос я", - написала звезда.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

Кстати, в сети ﻿Анну Седокову пристыдили за новый клип.

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