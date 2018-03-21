Потап и Настя, "Время и Стекло", Оля Полякова: как украинскому режиссеру удается снимать клипы-миллионники

Клипмейкер раскрыл свои секреты в работе

Популярный украинский клипмейкер Леонид Колосовский, который снимал видео для Потапа и Насти Каменских, Оли Поляковой, группы "Время и Стекло" и других, рассказал, как ему удается делать клипы-миллионники. Своим секретом и опытом он поделился в интервью "Сегодня".

Леонид Колосовский заявил, что ему легко дается снимать популярные клипы.

"Очень просто (улыбается). Последовательность действий такова – слушаешь песню, придумываешь сценарий, потом набираешь команду, снимаешь, монтируешь и выпускаешь. Есть определенные приемы и элементы, которые я люблю. Например, разного рода перемещения. Где-то это связанно с жанром, стилистикой, а где-то – с приемами видео", - отметил режиссер.

"Сложностей много, но, наверное, тяжелее всего, уходить в бессонные ночи с мыслями о будущем клипе. Это физически сложно, постоянно думаешь получается ли у тебя все. Многие трудности кажутся непреодолимыми даже перед тем, как мы начинаем снимать. Например, свяжутся ли кадры монтажно, войдет ли весь отснятый материал в сюжет, сможешь ли ты воспроизвести историю также, как представлял?! С опытом, ответы на эти вопросы приходят быстрее…" – добавил он.

Режиссер отметил, что все его съемки были сложными, легких он не помнит.

"Самые сложные те, которые начинаются не с утра, а с ночи. Но все равно, как бы не было физически тяжело, рабочий процесс на площадке проходит на позитиве! Всегда с улыбкой вспоминаю съемки клипа на песню "На стиле" группы "Время и Стекло", которые выдались на конец года", - отметил он.

"Весь декабрь был насыщенным и продуктивным, поэтому крайний клип давался нелегко – команда в мыслях уже улетела на отдых. А я люблю снимать долго, пока не добьюсь нужного кадра. Но, несмотря на усталость, благодаря сплоченности и профессионализму артистов, съемки прошли в прекрасном настроении. Как результат – невероятная видеоработа, которая на сегодня насчитывает 108 миллионов просмотров!" – подчеркнул Колосовский.

Он поделился деталями своей работы с дуэтами Потап и Настя и "Время и Стекло".

"Есть группа "Время и Стекло" до клипа "Имя 505" и есть после. Это абсолютно поменяло их, меня и рынок в целом", - подчеркнул режиссер.

Видео: "Время и Стекло - "Имя 505" (YouTube/Время и Стекло)

Видео: "Время и Стекло - "На стиле" (YouTube/Время и Стекло)

Сейчас Колосовский сотрудничает с Потапом (Алексеем Потапенко) и Ириной Горовой. В частности, он снимает клипы MOZGI Entertainment. Не так давно он работал с дуэтом Потапа и Насти Каменских, режиссер прокомментировал их "паузу".

"С ними я "вырос"… Эти артисты в какой-то мере, также росли со мной. Мы плечо к плечу прошли их совместный творческий путь. Но это нормальная эволюция коллектива. У Потапа и Насти – свои планы на жизнь, ведь это два отдельно взятых творца. Каждый из них заслужил на сольное виденье себя. Но, возможно, это лишь пауза!" – отметил клипмейкер.

Видео: Потап и Настя – "Бумдиггибай" (YouTube/Потап и Настя)

Видео: Оля Полякова – "Шлепки" (YouTube/Оля Полякова)

"Мы не меняли образ Оли, ведь он уже был состоявшимся. Я лишь подал его в театрализованной и мультипликационной манере, которая, на мой взгляд, смотрелась интересно и необычно. Возможно, какая-то сказочность, нереалистичность и привилась к артистке после выхода этого клипа", - рассказал клипмейкер о клипе "Шлепки" Оли Поляковой.

Колосовский снял "Шлепки" для Оли Поляковой, "Все пучком", "Стиль собачки", "У мамы", "Бумдиггибай" и другие для Потапа и Насти, "Имя 505", "На стиле" для "Время и Стекло" и другие клипы.

Кстати, недавно "Время и Стекло" представили новое видео.