"Потому что я могла его заглушить": Алина Гросу раскрыла причину ухода от Лепса

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Украинская певица призналась, что не очень любит шансон

Украинка по происхождению, самая сексуальная артистка России Алина Гросу, которая большую часть своей жизни провела на сцене, рассказала о настоящих причинах разрыва контракта с продюсером. Девушка рассказала о тонкостях сотрудничества с Григорием Лепсом в интервью изданию SUPER.

Следует напомнить, что она на протяжении трех лет пела под руководством Григория Лепса, с которым у нее был составлен контракт на продюсирование. Гросу рассказала, почему все-таки ушла от Лепса.

"Григорий Викторович больше хотел, чтоб я была артистом из жанра шансон. А мне на тот момент еще было 20-21, ну куда мне. И тогда я поняла, что меня больше тянет к танцевальной музыке и мне хочется самой писать", — вспоминает девушка.

Также Гросу вспомнила, как она вместе с ним исполняла его самый популярный хит — "Рюмку водки".

"Он хотел, чтобы я пела шансон, а я все-таки больше склонялась в сторону современной танцевальной музыки. Я даже как-то раз пела дуэтом с Лепсом "Рюмку водки" — помню, Григорий Викторович даже попросил, чтоб звукорежиссер сделал меня "потише", потому что я могла его заглушить. Расстались мы нормально — скандала не было, просто я пошла своим путем", — вспоминает об уходе от продюсера Гросу.

Девушка рассказала также, что в планах у нее на ближайшее время записать клип на песню "Найки". Кроме того, она участвует в сьемках нескольких сериалов, где сыграет главные роли. Вскоре первые серии выйдут на российском телевидении.

Видео: (YouTube.com/Super)

Напомним, что недавно Алина Гросу рассказала о романе с женатым футболистом. Также она поделилась секретом пышных форм.

До этого мы рассказывали, что Гросу была признана секс-символом российской эстрады.

Ранее сообщалось, что Алине Гросу не угодила ее мать. Певица пожаловалась на свогю фигуру.

Видео: (video.rbc.ua)