"Поужинал всем, чем нельзя": Зеленский разоткровенничался во время тренировки (видео)

Телеведущий поднял проблему тренировок и нехватки сна
Известный украинский комик Владимир Зеленский записал новое видео для своего спортивного блога "#зекубики". Запись он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Поужинал всем, чем нельзя. Сейчас минута между кадрами, поэтому отвечу на ваши вопросы. Кстати, в этом выпуске будем говорить о сне", - говорится в видеозаписи.
Видео: Владимир Зеленский в спортзале (instagram.com/zelenskiy_official)
На опубликованных кадрах видно, что Зеленский проводит очередную тренировку в спортзале. В то же время пользователи сети обратили внимание, что телеведущий находится в отменной физической форме.
"Как всегда, на высоте. Красавец", - сказал пользователь "Измаил".
"Вирастюк отдыхает", - подчеркнул юзер Давид Шувалов.
"Владимир, хорошо выглядите", - сказал пользователь Александр Пятница.
Фото: скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)
Кстати, популярный украинский комик и шоумен Владимир Зеленский показал новое видео тренировок со спортивного зала. Соответствующее видео он разместил на своей странице в соцсети.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Зеленский делает упражнение жима гантелей в лавке с наклоном в 15 градусов. Однако пользователи сети указали шоумену, почему упражнение нужно делать иначе.
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский записал новое видео для своего спортивного блога "#зекубики". Как известно, Владимир активно занимается спортом, регулярно посещает спортзал и выступает за здоровый образ жизни. На этот раз он провел совместную спортивную тренировку с известный КВНщиком, комиком и телеведущим Игорем Ласточкиным.
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