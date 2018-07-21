"Поужинал всем, чем нельзя": Зеленский разоткровенничался во время тренировки (видео)

Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Телеведущий поднял проблему тренировок и нехватки сна

Известный украинский комик Владимир Зеленский записал новое видео для своего спортивного блога "#зекубики". Запись он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Поужинал всем, чем нельзя. Сейчас минута между кадрами, поэтому отвечу на ваши вопросы. Кстати, в этом выпуске будем говорить о сне", - говорится в видеозаписи.

Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 21 Лип 2018 р. о 12:32 PDT

Видео: Владимир Зеленский в спортзале (instagram.com/zelenskiy_official)

На опубликованных кадрах видно, что Зеленский проводит очередную тренировку в спортзале. В то же время пользователи сети обратили внимание, что телеведущий находится в отменной физической форме.

"Как всегда, на высоте. Красавец", - сказал пользователь "Измаил".

"Вирастюк отдыхает", - подчеркнул юзер Давид Шувалов.

"Владимир, хорошо выглядите", - сказал пользователь Александр Пятница.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Кстати, популярный украинский комик и шоумен Владимир Зеленский показал новое видео тренировок со спортивного зала. Соответствующее видео он разместил на своей странице в соцсети.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Зеленский делает упражнение жима гантелей в лавке с наклоном в 15 градусов. Однако пользователи сети указали шоумену, почему упражнение нужно делать иначе.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский записал новое видео для своего спортивного блога "#зекубики". Как известно, Владимир активно занимается спортом, регулярно посещает спортзал и выступает за здоровый образ жизни. На этот раз он провел совместную спортивную тренировку с известный КВНщиком, комиком и телеведущим Игорем Ласточкиным.

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