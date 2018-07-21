"Повезло с партнером": непривычный образ Зеленского с усами покорил сеть (фото)

Фото: Владимир Зеленский (УНИАН)

Телеведущий перевоплотился для съемок нового фильма

Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Зеленский поразил сеть непривычным образом с усами. Соответствующие фото опубликовала солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева на своей странице в Instagram.

"Тот случай, когда тебе повезло с партнером. На съемках фильма "Я, ты, он, она", - сказала девушка.

Фото: скриншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

Следует уточнить, что на самом кадре можно заметить Дорофееву и Зеленского в костюмах, сделанных в восточном стиле. При этом внимание пользователей было приковано к усам телеведущего.

Фото: Владимир Зеленский с усами (instagram.com/zelenskiy_official)

"Вот бы такие усы Позитиву", - сказал пользователь из фан-группы Нади Дорофеевой.

"А усы к лицу", - сказал юзер Алексей Аршавин.

"Я не узнала. Какой-то усатый дядька сантехник-Марио", - подчеркнула пользователь Ольга Сучно.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Кстати, известная украинская актриса Ольга Сумская снимается в новой украинской комедии от студии "Квартал 95" – "Я, ты, он, она". Отметим, что одну из главных ролей в романтическом фильме сыграет украинский шоу-мен и комик Владимир Зеленский.

Так, на своей instagram-страничке Сумская опубликовала несколько фотографий съемочного закулисья. На снимках народная артистка Украины позирует вместе со своими партнерами по съемочной площадке: Владимир Зеленский, Настя Короткая и Станислав Боклан.

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