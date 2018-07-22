Очень повзрослел: в Британии отмечают первый юбилей принца Джорджа (фото)

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Сегодня малышу исполняется 5 лет

22 июля — день рождения одного из наследников королевского престола Великобритании принца Джорджа. Ко многочисленным поздравлениям присоединилась пресс-служба Кенсингтонского дворца в Instagram.

"Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новой фотографией принца Джорджа, чтобы отметить его пятый день рождения. Спасибо всем за ваши прекрасные поздравления", — говорится в подписи под фото.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kensingtonroyal

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Джордж — будущий наследник британского престола. Он находится третьим в очереди на корону после своего дедушки, принца Чарльза, и отца, принца Уильяма. Пока 5-летний принц Джордж не знает о том, что возможно ему придется править страной. Его родители, герцог и герцогиня Кембриджские, хотят, чтобы у мальчика было "нормальное детство", не отягощенное бременем престолонаследия, как это было у принца Уильяма.

Напомним, что прабабушка принца Джорджа королева Елизавета II подарила 5-летнему наследнику необычный подарок. Правительница Великобритании решила подарить правнуку собственную монету в 5 фунтов. На аверсе монеты будет изображен Святой Георгий, в честь которого и был назван Джордж. Номинал монеты также был выбран неслучайно, ведь именно столько лет исполняется маленькому принцу.

Видео: (video.rbc.ua)