Поющие в России Лобода и Ани Лорак засветились в Киеве (фото)

Певицы одновременно оказались в украинской столице
Украинские певицы Светлана Лобода и Ани Лорак, которые ведут активную карьерную деятельность в России, приехали в Киев. Причина почти одновременного приезда обеих исполнительниц пока неизвестна.
LOBODA сообщила о приезде в столицу Украины в коротком видео, которое опубликовала в Instagram Stories.
А Каролина Куек на своей странице в соцсети Instagram поделилась несколькими снимками с геометкой "Kyiv, Ukraine". В публикации она рассказала об интервью украинскому онлайн-изданию.
Скриншот поста (instagram.com/anilorak)
Лобода посетила столичное заведение, которое находится в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kiev.
"Доброе утро, друзья. Приехала на завтрак в прекрасное место - Vogue Cafe в Киеве", - рассказала в видео Лобода.
Скриншот Stories (instagram.com/lobodaofficial)
Стоит отметить, что Лобода и Ани Лорак не часто были замечены вместе, потому их приезд в Киев может быть не связан друг с другом.
Кстати, опальная Лобода похвасталась очередной наградой от Муз-ТВ.
Мать двух дочерей и популярная певица Светлана Лобода поделилась снимком с премией в руках. На вручение награды артистка надела черное платье с чокером и дополнила образ длинными серьгами с камнями.
Светлана Лобода: наша или не наша (видео: STYLER.rbc.ua)