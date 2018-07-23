Поющие в России Лобода и Ани Лорак засветились в Киеве (фото)

Коллаж РБК-Украина

Певицы одновременно оказались в украинской столице

Украинские певицы Светлана Лобода и Ани Лорак, которые ведут активную карьерную деятельность в России, приехали в Киев. Причина почти одновременного приезда обеих исполнительниц пока неизвестна.

LOBODA сообщила о приезде в столицу Украины в коротком видео, которое опубликовала в Instagram Stories.

А Каролина Куек на своей странице в соцсети Instagram поделилась несколькими снимками с геометкой "Kyiv, Ukraine". В публикации она рассказала об интервью украинскому онлайн-изданию.

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Лобода посетила столичное заведение, которое находится в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kiev.

"Доброе утро, друзья. Приехала на завтрак в прекрасное место - Vogue Cafe в Киеве", - рассказала в видео Лобода.

Скриншот Stories (instagram.com/lobodaofficial)

Стоит отметить, что Лобода и Ани Лорак не часто были замечены вместе, потому их приезд в Киев может быть не связан друг с другом.

Кстати, опальная Лобода похвасталась очередной наградой от Муз-ТВ.

Мать двух дочерей и популярная певица Светлана Лобода поделилась снимком с премией в руках. На вручение награды артистка надела черное платье с чокером и дополнила образ длинными серьгами с камнями.

Светлана Лобода: наша или не наша (видео: STYLER.rbc.ua)