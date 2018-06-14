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"Поздравляйте": Даша Астафьева поделилась "беременным" фото

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 12:37
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Фаны певицы подыграли и поздравили ее с "пополнением"

Украинская певица Даша Астафьева, которая недавно дала очень резкий ответ своим хейтерам, проявила также отменное чувство юмора. Так, на своей Іnstagram-страничке Астафьева опубликовала забавное "беременное" фото.

Дело в том, что на снимке украинская исполнительница стала в профиль и немного надула живот. Из-за чего складывается впечатление, что певица и правда беременна.

"Поздравляйте!!!! У нас черешня", - с юмором подписала фото Даша Астафьева

Даша Астафьева

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Подписчики певицы пришли в восторг от такой забавной "выходки" своей любимицы. Многие поспешили подыграть ей.

"Оооо! И у нас! А скоро еще двойняшки: арбузик и дынька", - пишет anzhelavalieva.

"Поздравляю! А у меня 7 дней в Египте на все включено", - улыбается natachioma.

"Нифига себе черешня, у меня такая черешня в пять месяцев была", - отмечает tanyasimak8.

"А у нас абрикос созревает", - смеется vladaslavskaia.

Скриншот комментариев instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева

Астафьева Даша

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что недавно стало известно о продолжении украинской секс-комедии "Свингеры", главную роль в которой также играет и Даша Астафьева.

Создатели фильма объявили, что уже в конце этого года на широких экранах появится фильм "Свингеры-2". При этом сценаристы обещают пикантную сцену двух героинь фильма, который играют Даша Астафьева и Оля Полякова

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Теги: Даша Астафьева
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