"Поздравляйте": Даша Астафьева поделилась "беременным" фото

Фаны певицы подыграли и поздравили ее с "пополнением"
Украинская певица Даша Астафьева, которая недавно дала очень резкий ответ своим хейтерам, проявила также отменное чувство юмора. Так, на своей Іnstagram-страничке Астафьева опубликовала забавное "беременное" фото.
Дело в том, что на снимке украинская исполнительница стала в профиль и немного надула живот. Из-за чего складывается впечатление, что певица и правда беременна.
"Поздравляйте!!!! У нас черешня", - с юмором подписала фото Даша Астафьева
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Подписчики певицы пришли в восторг от такой забавной "выходки" своей любимицы. Многие поспешили подыграть ей.
"Оооо! И у нас! А скоро еще двойняшки: арбузик и дынька", - пишет anzhelavalieva.
"Поздравляю! А у меня 7 дней в Египте на все включено", - улыбается natachioma.
"Нифига себе черешня, у меня такая черешня в пять месяцев была", - отмечает tanyasimak8.
"А у нас абрикос созревает", - смеется vladaslavskaia.
Скриншот комментариев instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Напомним, что недавно стало известно о продолжении украинской секс-комедии "Свингеры", главную роль в которой также играет и Даша Астафьева.
Создатели фильма объявили, что уже в конце этого года на широких экранах появится фильм "Свингеры-2". При этом сценаристы обещают пикантную сцену двух героинь фильма, который играют Даша Астафьева и Оля Полякова.
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