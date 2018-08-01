Предложили купить другие билеты: фанатов Alekseev из Греции не пустили на концерт в Одессе

У фанатов были билеты
Троих иностранцев, которые специально прилетели из Греции на концерт Alekseev в Одессе, не пустили в зал. Об этом артист сообщил в своем видеообращении на странице в Instagram.
Известно, что концерт Alekseev состоялася 29 июля в одесском ночном клубе Itaka. На него собралось множество фанатов артиста с Одессы, а также гости курортного города.
Однако троим поклонникам певца не удалось попасть в зал, несмотря на то, что у них на руках были билеты. Alekseev об этом узнал через несколько дней после концерта. Фанаты написали ему сообщение и подробно рассказали об инциденте.
Три фаната из Греции специально прилетели в Одессу, чтобы попасть на концерт своего кумира. У них были билеты для того, чтобы пройти на танцпол. Но их не пустили охранники заведения.
Услышав, что ребята говорят на иностранном языке, они предложили им купить другие билеты, в вип-сектор. У гостей из Греции с собой не было необходимой суммы, чтобы купить дорогие билеты в вип-зону, поэтому им пришлось уйти, так и не попав на концерт.
Alekseev извинился за такую ситуацию и пригласил поклонников из Греции на свой следующий концерт, который состоится 25 августа в Одессе, пообещав оплатить им перелет в Украину. Кроме того, артист позвал своих поклонников вместе поужинать после выступления.
Такой поступок Alekseev восхитил поклонников, они сообщили, что это достойный и благородный поступок.
Кстати, стало известно, что Alekseev собирается выступить на конкурсе "Новая волна 2018", который состоится в сентябре в Сочи.
А ранее мы писали о том, что Тина Кароль возмутилась выступлением Alekseev на Евровидении 2018.
Видео: РБК-Украина