"Прекрасная семья": Маша Ефросинина показала милое фото со своими детьми

Маша Ефросинина показала фанам своих детей
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина выложила новый пост на своей странице в Instagram. Милое фото звезды со своими детьми сразу покорило ее поклонников.
Ведущая разместила совместное фото со старшей дочкой Наной и младшим сыном Александром.
Фото: Маша Ефросинина с детьми (instagram.com/mashaefrosinina)
"С моими малышами. Моя Нана. Мой Александр", - подписала она снимок.
Скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонники звезды были в восторге от милого семейного фото Маши. Фаны отметили, что дети Ефросининой очень на нее похожи.
"Малышечка, уже как мама, красавица"; "Мария! Вы реальный мотиватор для многих"; "Какая Нана красивая вырастает", - пишут в сети.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
"Какая у вас красивая дочь, очень похожа на Вас"; "Прекрасная семья и детки у вас красивые. Вот только все пишут на маму похожа а мне кажется больше на папу малыш", - добавили поклонники Ефросининой.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Ранее сообщалось, что Маша Ефросинина снялась в чувственной фотосессии.
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