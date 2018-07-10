"Прекрасная семья": Маша Ефросинина показала милое фото со своими детьми

Фото: Маша Ефросинина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Маша Ефросинина показала фанам своих детей

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина выложила новый пост на своей странице в Instagram. Милое фото звезды со своими детьми сразу покорило ее поклонников.

Ведущая разместила совместное фото со старшей дочкой Наной и младшим сыном Александром.

Фото: Маша Ефросинина с детьми (instagram.com/mashaefrosinina)

"С моими малышами. Моя Нана. Мой Александр", - подписала она снимок.

Скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники звезды были в восторге от милого семейного фото Маши. Фаны отметили, что дети Ефросининой очень на нее похожи.

"Малышечка, уже как мама, красавица"; "Мария! Вы реальный мотиватор для многих"; "Какая Нана красивая вырастает", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

"Какая у вас красивая дочь, очень похожа на Вас"; "Прекрасная семья и детки у вас красивые. Вот только все пишут на маму похожа а мне кажется больше на папу малыш", - добавили поклонники Ефросининой.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее сообщалось, что Маша Ефросинина снялась в чувственной фотосессии.

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