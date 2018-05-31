"Говорили о тюремной реформе": Ким Кардашьян встретилась с Трампом в Белом доме

Сам Трамп лаконично сообщил о встрече с моделью

30 мая президент США Дональд Трам провел встречу с известной американской моделью и звездой шоу-бизнеса Ким Кардашьян. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Тwitter.

Темой встречи Кардашьян и Трампа было дело Алисы Мари Джонсон, которая отбывает пожизненный срок без права условно-досрочного освобождения за ненасильственное преступление с наркотиками.

Фото: Ким Кардашьян и Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

"Я хотела бы поблагодарить президента Трампа за встречу. Мы надеемся, что президент предоставит милосердие г-же Алисе Мари Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за однократное ненасильственное преступление с наркотиками.

Мы с оптимизмом смотрим на будущее г-жи Джонсон и надеемся, что она и многие, как она, получат второй шанс в жизни", - написала Кардашьян.

Скриншот поста (twitter.com/KimKardashian)

Сам Трамп лаконично сообщил о встрече с моделью, не раскрывая подробностей.

"Прекрасная встреча с Ким Кардашьян, говорили о тюремной реформе и приговорах", - написал он в соцсетях.

Скриншот поста (twitter.com/realDonaldTrump)

Алиса Мари Джонсон в 1996 году была приговорена к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения за преступление, связанное с наркотиками.

История Джонсон получила широкую огласку в октябре 2017 года, когда портал Mic опубликовал с ней видеоинтервью.

Ким Карашьян, посмотрев видео на Mic, так прониклась сочувствием к 62-летней бабушке. В ноябре 2017-го года Кардашьян наняла команду адвокатов, в которую вошел и ее собственный юрист Шан Холли. В ответ телезвезда получила от Алисы Мари Джонсон письмо, в котором выражала "глубокую и сердечную благодарность".

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян прокомментировала протесты в Армении.

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