"Прекрасные мужчины": Джамала покорила сеть фото мужа с четырехмесячных сыном

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица восхитила поклонников новым снимком

Известная украинская певица Сусана Джамаладинова, более известна под псевдонимом Джамала, покорила своих фанатов новым фото, на котором есть ее супруг Сеит-Бекир Сулейманов и четырехмесячный сын Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда никак не стала подписывать фото, но буквально за несколько часов оно уже набрало несколько тысяч лайков.

Фото: Сеит-Бекир Сулейманов и сын Эмир-Рахман (instagram.com/jamalajaaa)

В своих instagram-stories знаменитость опубликовала еще одно фото:

Фото: Сеит-Бекир Сулейманов и сын Эмир-Рахман (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники отметили, что сын уже очень подрос и пожелали певице и ее семье всего хорошего.

"Как вырос", "Сынок на папку похож, телосложением уж точно", "Ой, как малыш подрос! А вроде только недавно родился. Пусть растет здоровым и благословенным!", "Такой уже большой", "Прекрасные мужчины. Супер фото", - написали подписчики в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Кстати, популярный видеоблогер Ваня Рассел показал, как Джамала звучит без фонограммы.

А известная украинская певица Ирина Билык покорила сеть фотографиями своего младшего двухлетнего сына Табриза.

Напомним, известный украинский телеведущий Сергей Притула находится сейчас на отдыхе вместе со своей семьей. Недавно он поделился несколькими кадрами со своей супругой Екатериной и двумя детьми – дочкой Соломией и старшим сыном Дмитрием.

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