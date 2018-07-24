"Придумала себе формулу": скандальная Ани Лорак рассказала, как прячется на улицах

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Звезда поделилась секретами маскировки

Украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, рассказала, как ей удается скрываться от поклонников н улицах. Секретами маскировки звезда поделилась в интервью изданию Maincream.

"На самом деле, если я хочу стать незаметной, то достаточно надеть кепку, очки или парик. А если говорить о конкретном месте, то таких все меньше и меньше. Везде достаточно большая концентрация соотечественников, которые меня узнают", - отметила певица.

Звезда также рассказала, что она программирует себя на комфорт. И есть только одно место, где она ощущает его в полную силу.

"Потому, я придумала себе формулу "где мы – там и классно". Это значит, что где бы я ни была, всегда программирую себя на чувство комфорта. Но все же единственное место, где мне по-настоящему хорошо в энергетическом смысле – это мой дом", - добавила Ани Лорак.

Кстати, Ани Лорак показала раритетное видео.

"А вы знаете, каким был мой первый клип? "Манекенщица". Первые съемки в моей жизни и первый клип в истории украинской музыки, снятый за границей! А именно в Лондоне", - рассказала 39-летняя Каролина Куек.

Ранее Ани Лорак решила рассказать, как ей удалось вырваться из нищеты.

Звезда собирается издать откровенную книгу о своей жизни, в которой намерена поделиться своими чувствами на пути к успешной карьере.

Diva Ани Лорак