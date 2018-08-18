"Пример обычного вранья": в "Океан Ельзи" прокомментировали "уход" клавишника

Фото: Группа "Океан Ельзи" (publika.md)

На официальной странице "Океана Ельзы" сообщается, что Милош Елич никуда не уходил

17 августа, в пятницу, в сети разлетелся фейк с информацией о том, что из состава группы вышел сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич. Об выходе сообщает сайт "Инфотаб" со ссылкой на источник из окружения лидера группы Святослава Вакарчука. В официальном сообществе группы в Instagram опубликовали опровержение новости.

По словам "инсайдера", Елич покинул группу накануне знакового концерта - 24 августа "Океан Ельзи" выступит в НСК "Олимпийский" в центре Киева. По словам издания, причиной "ухода" Елича стали тяжелые отношения, которые сложились в последнее время между ним и другими музыкантами коллектива. Также одной из причин, по мнению источника, стали собственные проекты музыканта, которые отнимают много времени.

В сообществе со скриншотом заголовка издания пишут, что новость является не больше чем фейком и фанатам волноваться не о чем.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/okeanelzy_official

"Пример обычного фейка (вранья). Милош Елич был и является клавишником "Океана Ельзи". Точка", — пишут в сообществе.

Милош Елич попал в состав группы в 2004 году, когда встретился с участниками "Океана Ельзи" по поводу аранжировки для струнного квартета акустической программы "Тихий Океан". Это и стало началом выступления Милоша в группу. Кроме выступлений в "Океане Ельзи", Милош пишет музыку для театра, кино, фортепианных исполнителей, а также был автором оркестровок и акустических проектов Вакарчука.

Напомним, что скончался бывший концертный директор "Океана Ельзи".

До этого мы писали, что в сети обсуждают новую песню Вакарчука.

Напомним, что 24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится традиционный большой концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи". Специальным музыкальным гостем выступления станет всемирно известная украинская этно-группа "ДахаБраха".

Видео: (video.rbc.ua)