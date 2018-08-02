Был примером для молодых: умер легендарный актер

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В его послужном списке более ста кинокартин

В России скончался известный актер театра и кино, заслуженный артист России Юрий Федорович Мартынов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного театра киноактера.

В четверг, 2 августа, на 85-м году умер заслуженный артист России Юрий Мартынов, известный по таким своим легендарным фильмам, как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих" и "Два капитана". О причинах смерти актера не сообщается.

Фото: Юрий Мартынов (teatrkinoaktera.ru)

"Коллектив Государственного театра киноактера выражает искренние соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста России, актера театра и кино Юрия Федоровича Мартынова", - говорится в сообщении пресс-службы.

Юрий Мартынов родился 4 мая 1934 года. Закончил ВГИК в 1958-м году, а уже с 1960 года – актер Государственного театра киноактера. В 2006 году получил звание заслуженного актера России.

Дебютировал в 1954 году, в короткометражном фильме "Надежда". Там он сыграл роль комсомольца.

Первая роль в полнометражном кино у Мартынова состоялась в 1957 году. Он сыграл комсомольского вожака Леню в кинокартине "Дело было в Пенькове". После этого фильма, ему дали главную роль в фильме "Сержанты", которая вышла на экраны в 1958 году.

Фото: Роли Юрия Мартынова в кино (teatrkinoaktera.ru)

Всего Юрий Мартынов снялся в более чем ста кинокартинах. Самые известные - "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", серия о "Неуловимых мстителях", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов", "Гусарская баллада", "Адъютант его превосходительства", "Любовь земная", "Два капитана". Также работал, как актер дубляжа.

"Природные данные и артистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Федоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах. Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии - то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов", - рассказал о Мартынове директор театра Сурен Шаумян.

Напомним, ранее мы писали о том, что скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей".

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Видео: РБК-Украина