Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.49
Межбанк BID 30.47
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.49
Межбанк BID 30.47
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 10:46
Фото: принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com-theroyalfamily)
Фото: принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com-theroyalfamily)

Британские СМИ утверждают, что принц Гарри и Меган Маркл серьезно поссорились

В британской прессе появилась информация о серьезных разногласиях между Меган Маркл и принцем Гарри, которые недавно поженились. Об этом передают "Факты".

Сообщается, что вернувшиеся из свадебного путешествия молодожены серьезно поссорились и чуть ли не находятся на грани развода.

"Медовый месяц окончен! Гарри разозлился на Меган", - такой заголовок появился в журнале National Enquirer.

Фото: принц Гарри и Меган Маркл (royal.uk)

Так, по словам королевских инсайдеров, Маркл решила отказаться от поездки на Фиджи, где сейчас распространяется вирус Зика.

"Ты теперь член королевской семьи! Если мы должны что-то делать — мы делаем", — якобы ответил принц. 

В СМИ утверждают, что Меган расплакалась, а Гарри выбежал из Кенсингтонского дворца, срывая с пальца обручальное кольцо с криком: "Не знаю, зачем я на тебе женился!".

"Ты — любовь всей жизни Гарри и будешь матерью его детей", - утешала Меган Кейт Миддлтон.

Отмечается, что молодожены так и не помирились, сохраняя на публике видимость сердечных отношений.

Но пока официальных подтверждений этой информации еще нет.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл получила от принца Чарльза необычное прозвище.

Волнующие подробности свадьбы принца

Елизавета II "по-особому" ответила на скандальное интервью отца Меган Маркл Мальчик и девочка: появились слухи о беременности Меган Маркл
Теги: принц Гарри, Меган Маркл
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь