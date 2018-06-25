Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ

Британские СМИ утверждают, что принц Гарри и Меган Маркл серьезно поссорились

В британской прессе появилась информация о серьезных разногласиях между Меган Маркл и принцем Гарри, которые недавно поженились. Об этом передают "Факты".

Сообщается, что вернувшиеся из свадебного путешествия молодожены серьезно поссорились и чуть ли не находятся на грани развода.

"Медовый месяц окончен! Гарри разозлился на Меган", - такой заголовок появился в журнале National Enquirer.

Фото: принц Гарри и Меган Маркл (royal.uk)

Так, по словам королевских инсайдеров, Маркл решила отказаться от поездки на Фиджи, где сейчас распространяется вирус Зика.

"Ты теперь член королевской семьи! Если мы должны что-то делать — мы делаем", — якобы ответил принц.

В СМИ утверждают, что Меган расплакалась, а Гарри выбежал из Кенсингтонского дворца, срывая с пальца обручальное кольцо с криком: "Не знаю, зачем я на тебе женился!".

"Ты — любовь всей жизни Гарри и будешь матерью его детей", - утешала Меган Кейт Миддлтон.

Отмечается, что молодожены так и не помирились, сохраняя на публике видимость сердечных отношений.

Но пока официальных подтверждений этой информации еще нет.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл получила от принца Чарльза необычное прозвище.

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