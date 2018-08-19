Принц Гарри и Меган Маркл хотят стать родителями темнокожей девочки

Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Гарри и Меган хотят иметь большую семью

Английский принц Гаррии его супруга Меган Маркл хотят стать приемными родителями для шестимесячной девочки из Африки. Они увидели ее в одном из приютов для детей во время их тайного свадебного путешествия, проведенного в Ботсване. Об этом сообщило издание "Факты" со ссылкой на американский таблоид Globe.

Герцогиня и герцог Сассекские сказали, что "влюбились в улыбчивого ребенка с первого взгляда".

Официальный источник монаршей семьи прокомментировал решение Гарри и Меган так: "Это будет первый случай в истории королевской семьи. Гарри и Меган предстоит столкнуться с возражениями "старой гвардии". Но они упрямы и готовы добиваться своего. Они просто решили, что им не терпится стать родителями. Меган не становится моложе. А они хотят большую семью, как у Уильяма с Кейт".

Отмечается, что будущие родители уже начали процесс удочерения. 37-летняя Меган хочет удочерить темнокожую малышку в честь своей матери Дории, которая является афроамериканкой. Супруг Меган полностью поддерживает ее, поскольку его мать принцесса Диана также когда-то мечтала усыновить ребенка из Африки.

"Она часто говорила о том, что хотела бы дать дом африканским сиротам", - сказал 33-летний принц.

Подчеркнули и то, что Меган и Гарри планируют дать имя Диана своей приемной дочери . Однако, они не исключают того, что, возможно, в будущем заведут и собственных биологических детей.

Кстати, ранее мы писали о том, что принц Гарри обеспокоен ажиотажем вокруг его жены.

Напомним, недавно Меган Маркл поздравляли с 37-летием.

Стоит упомянуть и о том, что в сети появилась совместная монограмма Меган Маркл и принца Гарри.

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