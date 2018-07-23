Принц Гарри внес коррективы в гардероб Меган Маркл

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Супруг запретил герцогине надевать смокинг

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри внес коррективы в гардероб своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл для официального тура по Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимный источник.

По данным издания, 36-летней Меган Маркл помогают собирараться в поездку стилисты. Однако 33-летний принц Гарри выразил недовольство по поводу деловых костюмов жены. Аргументом стал тот факт, что Маркл теперь представительница королевской семьи.

"Меган говорят, что ей нужно прекратить одеваться как голливудская звезда и начать одеваться как член королевской семьи", - отметил источник британского издания.

"Меган хотела выбрать смокинг, но Гарри сказал, что этот костюм недостаточно традиционный", – утверждает источник из фэшн-команды.

Стоит отметить, что накануне свадьбы с принцем, - в феврале 2018 года, Меган Маркл появилась на церемонии Endeavour Fund Awards в Лондоне в черном брючном костюме.

Кстати, брат Меган Маркл обратился к Елизавете II.

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