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Принц Гарри и его жена Меган Маркл собрались в Австралию

STYLERЗвёзды        11.06.2018 - 13:25
Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)
Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Пара будет присутствовать на Invictus Games

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл собираются посетить Австралию уже этой осенью. Информацию о предстоящем визите опубликовали на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Новоиспеченная супружеская пара, которая теперь получила титулы герцога и герцогини Сассекских собираются совершить турне во время Invictus Games в Сиднее. Invictus Games запланированы на 20-27 октября 2018 года. Кроме Австралии, королевская чета собирается посетить Фиджи, Тонга и Новую Зеландию.

Скриншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил, что с нетерпением ждет визита принца Гарри и его супруги.

"Как основатель Invictus Games, герцог Сассекский стал чемпионом для ветеранов войны во всем мире, включая Австралию. Его присутствие вместе с герцогиней Сассекскою станет замечательным событием для более 500 тысяч участников и зрителей соревнований. Моя супруга Люси и я с нетерпением ждем их визита и наблюдения за прекрасными подвигами спортсменов Invictus Games со всего мира", - сказал Малкольм Тернбулл.

Известно, что именно принц Гарри основал Invictus Games в 2014 году для того, чтобы вдохновить раненых солдат на выздоровление.

Invictus Games-2018 в этом году пройдут в четвертый раз, а Украина будет принимать участие в соревнованиях во второй раз. В этом году Сидней примет участников из 18 стран - Афганистан, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирак, Италия, Иордания, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Румыния, Украина, Великобритания, США.

Кстати, Букингемский дворец отпраздновал 92-й день рождения королевы Елизаветы II.

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Теги: Австралия, принц Гарри, Меган Маркл
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