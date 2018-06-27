Принц Уильям прогулялся с победительницей Евровидение 2018

Певица и принц мило пообщались

Принц Уильям прогулялся по бульвару Ротшильда в Тель-Авиве с победительницей Евровидения 2018 Неттой Барзилай. Фотоотчет прогулки опубликовали в Twitter Кенсингтонского дворца.

Популярная израильская певица Нетта Барзилай прогулялась с принцем Уильямом, который прибыл в Израиль с историческим визитом в рамках тура по странам Ближнего Востока.

"Спасибо огромное жителям Тель-Авива, которые пришли, чтобы поприветствовать герцога Кембриджского и Нетту Барзилай, во время того, как они наслаждались прогулкой по бульвару Ротшильда", - сказано в сообщении Кенсингтонского дворца.

Скриншот поста (twitter.com/KensingtonRoyal)

Победительница Евровидение 2018 Нетта Барзилай также опубликовала фотоотчет своей прогулки с принцем.

"Было так весело с очаровательным принцем Уильямом!", - так подписала фотографии Нетта.

Скриншот фото (instagram.com/nettabarzi)

Для исторической прогулки певица выбрала яркий образ. Она надела ярко-желтую тунику и черные легинсы. А в прическу добавила фиолетовый оттенок и заплела много косичек.

Скриншот фото (instagram.com/nettabarzi)

Кстати, Нетта Барзилай рассказала о своей карьере до Евровидения.

Победительница песенного конкурса Евровидение 2018 Нетта Барзилай рассказала о том, что менеджеры в начале ее карьеры требовали от нее подражания знаменитой поп-звезде. Об этом израильтянка рассказала в интервью для британского издания Daily Star.

Менеджеры Нетты Барзилай считали, что единственный путь к успеху для девушки с такой пышной фигурой, как у певицы – это подражание британской поп-звезде Адель.

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