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"Прирожденная боевая машина": Сталлоне пришел в восторг от Ломаченко

STYLERЗвёзды        08.06.2018 - 16:58
Фото: Василий Ломаченко и Сильвестр Сталлоне (instagram.com/officialslystallone)
Фото: Василий Ломаченко и Сильвестр Сталлоне (instagram.com/officialslystallone)

Накануне две звезды позавтракали вместе

Знаменитый голливудский актер, звезда фильмов о Рокки Бальбоа, Сильвестро Сталлоне восхитился украинским боксером Василием Ломаченко. Об этом американский актер написал на своей странице в Instagram.

Сильвестр Сталлоне назвал чемпиона мира по версии WBA в легком весе "прирожденной боевой машиной" и "самым сверхъестественным боксером за последние полвека.

"Пообедал с абсолютно лучшим pound-for-pound бойцом в мире на сегодня! Вы никогда не должны пропускать бои украинского суперчемпиона Василия Ломаченко, потому что он действительно самый сверхъестественный боксер за последние полвека, настоящая прирожденная боевая машина! Абсолютно изумительное зрелище!", - написал Сталонне в своем Instagram-аккаунте.

Скриншот поста (instagram.com/officialslystallone)

Ранее Ломаченко удивил компанией за завтраком.

"Ланч в компании Василия Ломаченко и Сильвестра "Rocky" Сталонне", - отмечается на странице боксера.

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Теги: Сильвестр Сталлоне, Василий Ломаченко
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