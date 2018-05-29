"Прийшла мене поцьомати": DZIDZIO впервые показал поклонникам свою маму (фото)

Пользователей соцсети растрогало милое фото певца с его мамой
Известный украинский певец DZIDZIO впервые показал поклонникам свою маму. Трогательное фото с самым родным человеком он опубликовал на своей странице в Instagram.
Фото: DZIDZIO и его мама (instagram.com/dzidzio)
"Моя мама прийшла мене поцьомати перед концертом", - написал певец.
Скриншот поста (instagram.com/dzidzio)
Как утверждают очевидцы, на концерта во Львове, во время номера "Я їду до мами" неожиданно для всех на сцену вышла мама DZIDZIO, которая уже более 15 лет живет в Португалии. Галина Яновна Хома приехала специально на концерт.
Пользователей соцсети растрогало милое фото певца с его мамой.
Скриншот комментариев (instagram.com/dzidzio)
"Боже, на концерте мама расплакалась. Это было так искренне. И это прекрасно, что мама ездит с вами в тур", - пишут в сети.
Скриншот комментариев (instagram.com/dzidzio)
Ранее DZIDZIO рассказал об одиночестве в детстве. Оказалось, что в 13 лет певец потерял отца, а его мама уехала на заработки в Португалию.
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