"Прийшла мене поцьомати": DZIDZIO впервые показал поклонникам свою маму (фото)

Пользователей соцсети растрогало милое фото певца с его мамой

Известный украинский певец DZIDZIO впервые показал поклонникам свою маму. Трогательное фото с самым родным человеком он опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото: DZIDZIO и его мама (instagram.com/dzidzio)

"Моя мама прийшла мене поцьомати перед концертом", - написал певец.

Скриншот поста (instagram.com/dzidzio)

Как утверждают очевидцы, на концерта во Львове, во время номера "Я їду до мами" неожиданно для всех на сцену вышла мама DZIDZIO, которая уже более 15 лет живет в Португалии. Галина Яновна Хома приехала специально на концерт.

Пользователей соцсети растрогало милое фото певца с его мамой.

Скриншот комментариев (instagram.com/dzidzio)

"Боже, на концерте мама расплакалась. Это было так искренне. И это прекрасно, что мама ездит с вами в тур", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/dzidzio)

Ранее DZIDZIO рассказал об одиночестве в детстве. Оказалось, что в 13 лет певец потерял отца, а его мама уехала на заработки в Португалию.

Чего вы не знали о самом знаменитом ревизоре