"Признавайтесь, кто больше притягивает": солистка из "НеАнгелов" показала интригующее фото с неизвестным парнем

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица позирует на морском снимке в купальнике, а на заднем плане фото запечатлен мужчина, копирующий позу артистки

Прекрасная Вика из украинского дуэта "НеАнгелы" порадовала поклонников солнечным фото с моря. Однако знаменитая брюнетка порадовала своих подписчиков не только летним морским видом, но и своей красивой фигурой в модном купальнике. Кроме того, ей удалось развеселить фанов тем, что на опубликованном в Instagram-страничке фото звезды за ее спиной "позировал" какой-то неизвестный парень, в точно такой же позе, что и сама певица.

Фото: Вика и неизвестный парень (instagram.com/vikanablack)

Фото, которое запостила звезда, было романтически подписано: "Болье-сюр-Мер, в переводе с французского гласит "красивое место у моря. И еще французы говорят, что поселение обладает особенной притягательной силой".

А потом не без юмора Вика обратилась с забавным вопросом к подписчикам: " А теперь признавайтесь, кто на этом кадре больше притягивает и задерживает на себе взгляд? Я? Либо тот парень, который позирует сзади".

Фаны восторженно отметили привлекательность обоих ярких участников фото. А еще, одна из подписчиц попросила "раздобыть" такого же красавчика себе в мужья.

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Ну и конечно же поклонники восхищались красивым морским пейзажем.

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Кстати, Вика уже не в первый раз радует пользователей соцсети фотографиями в купальнике. Недавно она опубликовала откровенное фото в купальнике в бассейне.

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