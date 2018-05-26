"Прочувствовал каждого": Барских похвастался в сети концертом в Москве

Певец дал "ошеломительный" концерт

Известный украинский певец Макс Барских выступил в столице страны-агрессора с одной из своих новых песен. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

"Вчера очень долго засыпал да ещё и с улыбкой на лице. Спасибо за вашу любовь. Прочувствовал каждого", - подписал он.

На опубликованных кадрах видно, что украинский певец в рамках своего выступления использовал большой раздвигающийся красный череп.

Фото: выступление Макса Барских в Москве (instagram.com/max_barskih)

Обратим внимание, что выступление исполнителя в Москве вызвало настоящую "войну" среди его фанатов.

"Это было слишком хорошо, чтобы бать правдой. Неуемная энергия, сошедшая на нас с девятиметровой высоты. Хотелось, чтобы это закончилось…никогда. Ты наш свет", - написала пользователь Julia lovechat.

"Ужасный звук был. То, что ты говорил, вообще было не разобрать", - уточнила юзер Екатерина Козлова.

"К сожалению, не могу поддержать предыдущие комментарии. Может, кто был на танцполе и в партере - получили удовольствие. Но мы, кто сидел на трибунах - ничего не видели и не слышали. Звук был отвратительный", - сказала пользователь Katushka.8.

Более того, незадолго до своего концерта, Барских выступил на программе "Вечерний Угрант".

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 23 Тра 2018 р. о 1:52 PDT

Видео: Макс Барских в российской телепередаче "Вечерний Ургант" (instagram.com/max_barskih)

Кстати, украинская певица Светлана Лобода, которая недавно о второй раз стала матерью, вспомнила о поцелуях Макса Барского. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Это был действительно красивый номер. Что же нас ждёт в этом году?" – написала звезда и опубликовала фрагмент видео.

На видео запечатлено закулисье выступления звезд в 2017 году. Во время исполнения самой песни Макс Барских внезапно поцеловал Светлану Лободу. Кстати, слухи о том, что певец влюблен в звезду, ходят давно. В 2008 году на проекте "Фабрика звезд" он порезал себе вены прямо на сцене.

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